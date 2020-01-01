Генассамблея ООН пройдет в онлайн-режиме

Генассамблею ООН ни разу не отменяли, но COVID-19 повлияет на формат ее проведения в 2020 году. Впервые в истории сессионные заседания будут виртуальными, а выступления мировых лидеров будут транслировать в записи.

Генассамблею ООН впервые в истории проведут виртуально и с видеозаписями выступлений лидеров

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам-участницам организации с предложением провести запланированную сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Об этом, в среду, 10 июня, сообщает Deutsche Welle.

В своем обращении к странам-участницам ООН, Мухаммад-Банде выразил обеспокоенность ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса и предложил во время Генассамблеи в зале презентовать заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - заявил Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

Ранее ООН заявила, что пандемия коронавируса негативно сказалась на трех ключевых показателях для мировой цивилизации. В организации считают, что COVID-19 с его тройным ударом по здравоохранению, образованию и доходам можно рассматривать как наиболее масштабный и глубокий кризис за последние 30 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet