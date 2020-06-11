В Триполи за день от взрывов мин погибли семь человек, еще 10 ранены

Власти призвали гражданских повременить с возвращением домой после обусловленного военными действиями отселения.

За сутки в Триполи от мин погибли семь человек libyaobserver.ly

За сутки в Триполи из-за взрыва противопехотных мин погибли семь человек, еще десять были ранены. Об этом заявил информационный советник Минздрава Ливии Амин Хашеми, передает Xinhua в четверг, 11 июня.

"В результате нескольких взрывов противопехотных мин погибли семь человек, в том числе гражданские в Салах аль-Дини, Айн Зари, Сидр и аль-Хули (юг Триполи). Еще 10 человек получили ранения, некоторые - тяжелые", - сказал Хашеми.

Чиновник призвал гражданских, которые стремятся вернуться домой после обусловленного военными действиями отселения, не спешить, пока территорию не очистят от мин.

"Силы поддерживаемого ООН правительства обвиняют основанную на востоке вражескую армию в закладке мин в домах гражданских перед отступлением", - поясняет Xinhua.

Напомним, что ранее армию Хафтара выбили из аэропорта Триполи. Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи в прошлом году, но в последнее время их теснят из захваченных территорий.

Также сообщалось, что в Ливии правительственные силы начали наступление на город Сирт. ВВС Ливии уже нанесли пять авиаударов по позициям сторонников Халифы Хафтара в окрестностях Сирта.

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