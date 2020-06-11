Кипр разрешил въезд гражданам еще пяти стран
Кипр возобновляет авиасообщение еще с пятью странами Европы, в дополнение к 13 объявленным ранее. Об этом со ссылкой на Минздрав Кипра пишет Xinhua в четверг, 11 июня.
"Категория А теперь включает 18 государств: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Германию, Грецию, Венгрию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словакию, Словению и Швейцарию", - сказан в публикации.
Приезжие из этих стран, которые собираются посетить Кипр до 20 июня, будут должны показать общую справку от врача. После этой даты требование о справке будет отменено.
При этом Израиль, Польшу и Румынию внесли в категорию Б.
"Путешественники из этих трех государств должны будут по прибытию продемонстрировать отрицательный анализ на COVID-19", - поясняет Xinhua.
Напомним, что ранее Кипр восстановил международные авиаперелеты. Пассажирские перевозки возобновились через международные аэропорты Ларнаки и Пафоса. Первый рейс принял аэропорт Ларнаки из Тель-Авива.
Также сообщалось, что на Кипре туристов будут бесплатно лечить от коронавируса. Власти покроют все расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов, им останется только оплатить возвращение домой.
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