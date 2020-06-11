Кипр разрешил въезд гражданам еще пяти стран

Теперь приезжие из 18 стран могут прилететь на Кипр до 20 июня, предъявив общую справку от врача. После этой даты справку требовать не будут.

Кипр открыл границы еще для пяти стран apelsin.travel

Кипр возобновляет авиасообщение еще с пятью странами Европы, в дополнение к 13 объявленным ранее. Об этом со ссылкой на Минздрав Кипра пишет Xinhua в четверг, 11 июня.

"Категория А теперь включает 18 государств: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Германию, Грецию, Венгрию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Норвегию, Словакию, Словению и Швейцарию", - сказан в публикации.

Приезжие из этих стран, которые собираются посетить Кипр до 20 июня, будут должны показать общую справку от врача. После этой даты требование о справке будет отменено.

При этом Израиль, Польшу и Румынию внесли в категорию Б.

"Путешественники из этих трех государств должны будут по прибытию продемонстрировать отрицательный анализ на COVID-19", - поясняет Xinhua.

Напомним, что ранее Кипр восстановил международные авиаперелеты. Пассажирские перевозки возобновились через международные аэропорты Ларнаки и Пафоса. Первый рейс принял аэропорт Ларнаки из Тель-Авива.

Также сообщалось, что на Кипре туристов будут бесплатно лечить от коронавируса. Власти покроют все расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов, им останется только оплатить возвращение домой.

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