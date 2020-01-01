Черные ящики самолета МАУ передадут Франции - СМИ

Иран передаст бортовые самописцы сбитого самолета Франции, когда задействованные в расследовании катастрофы страны на это согласятся.

Иран готов передать черные ящики сбитого самолета МАУ Франции, как только страны, задействованные в расследовании, это одобрят. Об этом пишет Reuters в четверг, 11 июня.

На видеоконференции один из представителей Ирана заявил, что Тегеран передаст черные ящики в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.

В свою очередь пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, но отметила, что Иран должен выполнить все обязательства, которые взял на себя в марте.

"Они продемонстрировали открытость для передачи черных ящиков, однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - пояснила Гарно.

Отметим, что ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы отправить черные ящики во Францию для анализа. Тем не менее, тогда иранская сторона отказалась заявив, что направит их в Украину.

Напомним, что ранее в Иране задержали шесть человек по делу о сбитом самолете МАУ. Три человека находятся под стражей, еще троих отпустили под залог, передают в иранском Верховном суде.

Также сообщалось, что Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing. Официальный Киев должен назвать дату и место для встречи и назначить своих представителей для переговоров.

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