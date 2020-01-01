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Черные ящики самолета МАУ передадут Франции - СМИ

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Иран передаст бортовые самописцы сбитого самолета Франции, когда задействованные в расследовании катастрофы страны на это согласятся.
Иран передаст черные ящики из самолета МАУ во Францию
Иран передаст черные ящики из самолета МАУ во Францию

Иран готов передать черные ящики сбитого самолета МАУ Франции, как только страны, задействованные в расследовании, это одобрят. Об этом пишет Reuters в четверг, 11 июня.

На видеоконференции один из представителей Ирана заявил, что Тегеран передаст черные ящики в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.

В свою очередь пресс-секретарь министра транспорта Канады Марк Гарно никак не прокомментировала эту информацию, но отметила, что Иран должен выполнить все обязательства, которые взял на себя в марте.

"Они продемонстрировали открытость для передачи черных ящиков, однако мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", - пояснила Гарно.

Отметим, что ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы отправить черные ящики во Францию для анализа. Тем не менее, тогда иранская сторона отказалась заявив, что направит их в Украину.

Напомним, что ранее в Иране задержали шесть человек по делу о сбитом самолете МАУ. Три человека находятся под стражей, еще троих отпустили под залог, передают в иранском Верховном суде.

Также сообщалось, что Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing. Официальный Киев должен назвать дату и место для встречи и назначить своих представителей для переговоров.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, Франция, Канада, крушение, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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