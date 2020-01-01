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Какой праздник 11 июня 2020: именины, что нельзя делать

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Сегодня довольно интересный день. 11 июня отмечается День неукротимой страсти и День поиска новой звезды. О других датах и событиях – в материале Korrespondent.net.
Праздники 11 июня 2020
Праздники 11 июня 2020
pixabay.com

В мире в этот день произошло немало интересных событий, также на свет появились выдающиеся люди.

11 июня - 162-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 203 дня.

Какие праздники 11 июня

  • День неукротимой страсти
  • Международный день розового вина
Международный день розового вина. Twitter 
 
  • День поиска новой звезды
  • День немецкого шоколадного торта в США
  • День студента в Гондурасе
  • День кукурузы в початках в США
День кукурузы в початках. pixabay.com
 
  • День памяти шахтеров в Канаде
  • День военно-морских сил Бразилии
  • День короля Камехамеха на Гавайских островах
  • Праздник святого Виллайброрда в Люксембурге
  • День святого апостола Варнавы на Кипре
  • Общероссийский день рассеянного склероза

Что произошло 11 июня

  • 1496 - Христофор Колумб завершил своё второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.
  • 1580 - испанскими конкистадорами со второй попытки основан Буэнос-Айрес.
 Буэнос-Айрес. enjourney.ru
 
  • 1742 - Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь.
  • 1770 - Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф у побережья Австралии.
  • 1842 - вышла в свет поэма Николая Гоголя Мертвые души.
  • 1889 - американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.
  • 1965 - английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

Кто родился 11 июня

  • 1864 - Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.
  • 1867 - Шарль Фабри, французский физик, изобретатель, один из первооткрывателей озонового слоя в атмосфере Земли.
  • 1910 - Жак Ив Кусто, французский океанограф, изобретатель акваланга.
 Жак Ив Кусто. irishtimes.com
 
  • 1959 - Хью Лори, британский актер, трехкратный лауреат премии Золотой глобус, исполнивший главную роль в сериале Доктор Хаус.

Какой сегодня праздник по церковному календарю

Сегодня по церковному календарю День преподобной мученицы Феодосии Константинопольской. Она жила в Константинополе в VIII веке и была инокиней монастыря святой мученицы Анастасии. Во время гонений правителя Льва Исавра Феодосия защищала святые изображения, за что подверглась пыткам. Монахиню до полусмерти забили палками, после чего прогнали через весь город, продолжая избиения. Один из стражников пожалел несчастную и нанес ей сильный удар по голове, положивший конец мучениям женщины.

Какой народный праздник 11 июня

Сегодня в народе отмечают Феодосию Колосяницу. В этот день следили за тем, как колосится рожь: если злак зацветает снизу, это предвещало низкие цены на хлеб, а если сверху - то высокие.

Рожь. pixabay.com 
 

Также на Феодосию принято подкармливать скот домашней выпечкой. Считалось, что это способствует хорошему приплоду.

Приметы на Феодосию Колосяницу

  • Нельзя белить холсты - к несчастью
  • Нельзя прыгать и бегать по земле - на Феодосию земля считалась "тяжелой" (беременной), и тревожить ее было нельзя
  • Если день выдался дождливый - это к хорошему урожаю

Именины

11 июня именины празднует: Александр, Андрей, Иван, Константин, Мария, Феодосия, Федот.

pixabay.com 
 

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Теги: праздники, праздник, события, день рождения, приметы, празднование, именины, Календарь событий
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Источник: korrespondent.net

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