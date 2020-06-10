Протесты в США: в двух городах снесли памятники конфедератам
Во время протестов в США люди снесли несколько памятников конфедератам. Об этом сообщают американские СМИ в четверг, 11 июня.
В Ричмонде, штат Виргиния, демонстранты снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису, передает CBS 6 Richmond. На месте присутствует полиция.
В Портсмуте, расположенном в 150 километрах от Ричмонда, протестующие обезглавили четыре статуи у Монумента Конфедерации и при помощи веревки стянули одну из них с постамента, пишет издание Virginian-Pilot. При этом при падении памятника один из протестующих получил ранения. Мужчина в возрасте около 30 лет, ударившись головой о памятник, потерял сознание и был госпитализирован.
Напомним, что ранее в США снесли памятник Колумбу. По словам участников протестов, идея снести статую не планировалась заранее и была спонтанной.
Также сообщалось, что в США освободили под залог экс-офицера, причастного к гибели Флойда. Ему инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству.
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