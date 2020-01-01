В России число зараженных коронавирусом превысило 500 тысяч

За минувшие сутки скончались 174 россиянина. Общее число жертв пандемии в стране превысил 6500.

В России тяжелая ситуация с коронавирусом

В России за последние сутки выявили еще 8 779 инфицированных коронавирусом. Их общее число достигло 502 436. Об этом сообщает оперативный штаб в четверг, 11 июня.

Отмечается, что суточный прирост больных десятый день держится ниже отметки в 9 тысяч, темп прироста составляет +1,78% (в начале июня +2,23%).

Сейчас Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. На втором месте Бразилия (772 тысячи), а на первом – США (более 2 млн).

Новые случаи заражения выявлялись в 84 регионах РФ. За минувшие сутки в Москве зарегистрированы 1 436 новых случаев инфицирования, их общее число достигло 201 221.

За последние 24 часа скончались от заболевания 174 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 6 532.

При этом выздоровели за сутки 8 367 россиян. С начала пандемии вылечились 261 150 пациентов.

Общее количество активных случаев в России на текущий момент составляет 234 754.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия уже прошла пик пандемии коронавируса. В связи с этим 24 июня проведут отложенный парад Победы.

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