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Трамп заявил о захвате Сиэтла "террористами"

Комментариев: 2
Демонстранты захватили целый район в центре города, который объявили "Автономной зоной Капитолийского холма".
Полиция покинула район протестов
Полиция покинула район протестов
nytimes.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы". Об этом он написал в Twitter.

Трамп заявляет, что город захвачен протестующими, которыми руководят радикально-левые демократы. Они начали "насмехаться" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан. Трамп призвал местную власть урегулировать ситуацию и "вернуть себе свой город сейчас же".

"Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно", - написал президент.

В ответ мэр Сиэтла Дженни Деркан призвала Трампа перестать давать оценку действиям местных властей во время протестных акций.

Деркан в Twitter посоветовала Трампу "вернуться в бункер". "Обезопась всех нас", - написала она.

Как сообщает New York Times, во власти демонстрантов оказался целый район в центре города – Капитолийский холм, который объявили "Автономной зоной Капитолийского холма". Въезд в район прегражден баррикадами.

Фото: nytimes.com

После ряда столкновений с протестующими правоохранители покинули местный полицейский участок, оставив участников акции без присмотра полиции. Отмечается, что на этот раз обошлось без насилия и грабежей – люди обсуждали свои приоритеты и выступали с трибуны.

Напомним, в США продолжаются протесты из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе грубого задержания полицией. 
 
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками.
 
В последнее время на акциях становится все меньше насилия и вандализма. Демонстранты переключились на снос памятников.
 

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Теги: США, беспорядки, протесты, Трамп, Дональд Трамп, Сиэтл
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    11.06.2020, 14:06
Оценка:  0
Vixerunt
Это всё из-за бесделия и не знания куда себя приткнуть. Люди которые работают и что-то создают такой х_ не занимаются. Надо отлавливать таких бездельников прям на улицах и пристраивать их на работу в каменоломни.
trgvm1    11.06.2020, 12:51
Оценка:  +1
trgvm1
америка проснись вонючие негрі тебя погубят проснись америка чорножопіе нарко торговці и бандиті под видом расизм тебя не уничтожат - мир проснись негрі вас просто розводять елки палки остановите восстание обезьян
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