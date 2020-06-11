Трамп заявил о захвате Сиэтла "террористами"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы". Об этом он написал в Twitter.
Трамп заявляет, что город захвачен протестующими, которыми руководят радикально-левые демократы. Они начали "насмехаться" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан. Трамп призвал местную власть урегулировать ситуацию и "вернуть себе свой город сейчас же".
"Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно", - написал президент.
В ответ мэр Сиэтла Дженни Деркан призвала Трампа перестать давать оценку действиям местных властей во время протестных акций.
Деркан в Twitter посоветовала Трампу "вернуться в бункер". "Обезопась всех нас", - написала она.
Как сообщает New York Times, во власти демонстрантов оказался целый район в центре города – Капитолийский холм, который объявили "Автономной зоной Капитолийского холма". Въезд в район прегражден баррикадами.
После ряда столкновений с протестующими правоохранители покинули местный полицейский участок, оставив участников акции без присмотра полиции. Отмечается, что на этот раз обошлось без насилия и грабежей – люди обсуждали свои приоритеты и выступали с трибуны.
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