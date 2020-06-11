Трамп заявил о захвате Сиэтла "террористами"

Демонстранты захватили целый район в центре города, который объявили "Автономной зоной Капитолийского холма".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захватили "внутренние террористы". Об этом он написал в Twitter.

Трамп заявляет, что город захвачен протестующими, которыми руководят радикально-левые демократы. Они начали "насмехаться" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан. Трамп призвал местную власть урегулировать ситуацию и "вернуть себе свой город сейчас же".

"Если этого не сделаете вы, это сделаю я. Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно", - написал президент.

В ответ мэр Сиэтла Дженни Деркан призвала Трампа перестать давать оценку действиям местных властей во время протестных акций.

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