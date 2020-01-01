Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во время операции на мозге пациентка готовила еду

Комментариев: 0
Итальянку во время операции врачи оставили в сознании и для контроля своих действий заняли руки больной фаршированием оливок.

В Италии во время хирургической операции на мозге 60-летняя пациентка фаршировала оливки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы врачи могли согласовывать свои действия с состоянием пациентки, больную оставили в сознании и заняли ее руки мелкой работой.

Участие в операции приняли 11 медработников, в том числе и психолог. Вмешательство длилось 2,5 часа. За это время пациентка нафаршировала 90 оливок.

 

 
Также Корреспондент писал, что врачи достали из желудка девушки два кило волос.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, операция, видео, пациент, хирургия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь