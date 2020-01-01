Во время операции на мозге пациентка готовила еду
Итальянку во время операции врачи оставили в сознании и для контроля своих действий заняли руки больной фаршированием оливок.
В Италии во время хирургической операции на мозге 60-летняя пациентка фаршировала оливки. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Чтобы врачи могли согласовывать свои действия с состоянием пациентки, больную оставили в сознании и заняли ее руки мелкой работой.
Участие в операции приняли 11 медработников, в том числе и психолог. Вмешательство длилось 2,5 часа. За это время пациентка нафаршировала 90 оливок.
Ранее сообщалось, что Михаэлю Шумахеру сделают экспериментальную операцию.
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