Во время операции на мозге пациентка готовила еду

Итальянку во время операции врачи оставили в сознании и для контроля своих действий заняли руки больной фаршированием оливок.

В Италии во время хирургической операции на мозге 60-летняя пациентка фаршировала оливки. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы врачи могли согласовывать свои действия с состоянием пациентки, больную оставили в сознании и заняли ее руки мелкой работой.

Участие в операции приняли 11 медработников, в том числе и психолог. Вмешательство длилось 2,5 часа. За это время пациентка нафаршировала 90 оливок.

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