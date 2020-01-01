В Индии заявили о гибели военного при обстреле из Пакистана

Пакистанские войска открыли сильный огонь в секторе Таркунди, утверждают в минобороны Индии.

Индийский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Пакистана в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на минобороны Индии в четверг, 11 июня.

"Солдат погиб во время исполнения служебных обязанностей поздно вечером в среду, когда пакистанские войска открыли сильный огонь в секторе Таркунди, который проходит вдоль районов Раджоури и Пунч", – говорится в сообщении.

Индийские войска были вынуждены открыть ответный огонь по противнику.

Также указано, что накануне вечером в ходе обстрела получил ранения мирный житель при взрыве минометной мины. Он был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в прошлом месяце произошла массовая драка пограничных патрулей Индии и Китая. В побоище участвовали около 150 человек. Пострадали 13 военных.

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