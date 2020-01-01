В Словакии произошло вооруженное нападение на школу
В городе Врутки в Словакии мужчина с ножом напал на начальную школу. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в четверг, 11 июня.
В результате нападения погибла заместительница директора. Также были ранены двое взрослых и двое детей. Нападавшего застрелила полиция.
"К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем", - добавили правоохранители.
Злоумышленнику было 22 года, он из города Мартина на севере страны.
Телеканал ТА3 уточняет, что мужчина ранил также директора школы и несколько учеников.
Напомним, что ранее в Стокгольме произошла стрельба в торговом центре. По уточненным данным, двое вооруженных преступников напали на ювелирный магазин, им удалось скрыться.
Также сообщалось, что в Мексике расстреляли 10 человек в центре для наркоманов. Неизвестные совершили вооруженное нападение на центр для лечения наркозависимости в штате Гуанахуато.
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