В Словакии произошло вооруженное нападение на школу

Погибла сотрудница школы и были ранены двое ее коллег. Также ранения получили двое учеников. Злоумышленника застрелила полиция.

В Словакии напали с ножом на школу twitter.com/evnsocial

В городе Врутки в Словакии мужчина с ножом напал на начальную школу. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в четверг, 11 июня.

В результате нападения погибла заместительница директора. Также были ранены двое взрослых и двое детей. Нападавшего застрелила полиция.

"К месту происшествия направляется глава полиции республики Милан Лучанский. Ситуация находится под контролем", - добавили правоохранители.

Злоумышленнику было 22 года, он из города Мартина на севере страны.

Телеканал ТА3 уточняет, что мужчина ранил также директора школы и несколько учеников.

Напомним, что ранее в Стокгольме произошла стрельба в торговом центре. По уточненным данным, двое вооруженных преступников напали на ювелирный магазин, им удалось скрыться.

Также сообщалось, что в Мексике расстреляли 10 человек в центре для наркоманов. Неизвестные совершили вооруженное нападение на центр для лечения наркозависимости в штате Гуанахуато.

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