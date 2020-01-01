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Грузия вызывает украинского посла из-за заявлений Саакашвили

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МИД Грузии вызовет украинского посла Игоря Долгова в связи с высказыванием Михаила Саакашвили на счет выборов осенью 2020.
Накануне Саакашвили опубликовал видеообращение
Накануне Саакашвили опубликовал видеообращение
МИД Грузии
 
Тбилиси вызывает украинского посла Игоря Долгова в связи с высказываниями главы исполкома реформ Михаила Саакашвили о том, что он будет "на передовой" на предстоящих  выборах в Грузии осенью. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, пишет ТАСС.
 
"Конечно же, мы вызовем посла в Министерство иностранных дел и потребуем объяснений, так как это (заявления Саакашвили - Ред.) является прямым вмешательством чиновника в процесс выборов и во внутренние дела иностранного государства, которое при том является стратегическим партнером. Мы выслушаем объяснения от посла Украины в связи с этим", - сказал Залкалиани.
 
Накануне Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение, в котором призвал все оппозиционные партии Грузии объединиться на предстоящих парламентских выборах, которые должны пройти в октябре. Он также заявил, что не собирается смотреть на уничтожение Грузии и сам на выборах будет "на передовой". 
 
После того, как президент Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ, Грузия отозвала своего посла из Киева Теймураза Шарашенидзе .
 
Как писал Корреспондент, позже в Грузии объяснили отзыв посла из Украины.

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Теги: Грузия, МИД, посол, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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