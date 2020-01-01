В Турции исключили военный конфликт с Грецией

Греция "точно не хочет устраивать войну с Турцией" и необходимо продолжать переговоры, считают в Анкаре.

Турция и Греция будут вести переговоры по поводу морских границ и мигрантов. Военные конфликт исключен. Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщило накануне издание Hurriyet Daily News.

По его словам, Греция "точно не хочет устраивать войну с Турцией" и необходимо продолжать переговоры.

"У нас было три раунда переговоров с греческими коллегами, два в Афинах и один в Анкаре. Мы возобновляем наши призывы по организации четвертой встречи в Анкаре", – сказал глава минобороны Турции.

При этом Хулуси Акар раскритиковал Грецию за милитаризацию 16 из 23 островов в Эгейском море, и требования по поводу 10-мильного воздушного пространства, тогда как территориальные воды страны простираются на 6 миль от побережья.

На прошлой неделе министр обороны Греции заявил, что страна готова к военному разрешению конфликта с Турцией.

Как известно, Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также относительно прав на природные ресурсы в Восточном Средиземноморье. Кроме того, отношения между странами ухудшились на фоне миграционного кризиса.

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