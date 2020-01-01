В Пекине выявили случай коронавируса впервые за почти два месяца

Заболел 52-летний местный житель. Он обратился в местную больницу с повышенной температурой, ознобом и слабостью.

В Пекине впервые за почти два месяца выявили заразившегося коронавирусом

В Пекине зафиксировали первый за 56 дней случай COVID-19. Об этом заявил замглавы городского района Сичэн Моу Цзяньхун на пресс-конференции в четверг, 11 июня.

Известно, что заболел 52-летний мужчина, проживающий в районе Сичэн на западе Пекина. Накануне с повышенной температурой он обратился в районную больницу. У него были и другие симптомы, в том числе озноб и слабость, однако не было кашля, боли в горле и груди. Теперь он и члены его семьи находятся под медицинским наблюдением.

"В настоящее время в западном районе Сичэн проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются пути передачи инфекции", - сказал Моу Цзяньхун.

При этом на протяжении последних двух недель заразившийся мужчина не выезжал за пределы Пекина и не имел тесных контактов с прибывшими в китайскую столицу из других регионов.

Власти усилят контроль в местах большого скопления людей и общественных местах для предотвращения новых случаев заражения, подчеркнул Моу Цзяньхун.

Ранее ученые предположили, что коронавирус мог появиться в Китае еще прошлым летом. Исследователи изучили спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете.

Позже Китай раскритиковал исследование о начале вспышке COVID летом. В КНР считают результаты исследования американских ученых на счет COVID "притянутыми за уши".

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