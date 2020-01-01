В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Африке

Государства Африки поздно вошли в пандемию, поэтому в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

В Африке обостряется эпидемия коронавируса, хотя зараженных только 3% от общего числа случаев в мире. Об этом заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти в четверг, 11 июня.

"У нас 200 тысяч подтвержденных заражений в Африке. И порядка 5 тысяч смертей. Точное количество (заражений) - 207 617 на всем континенте. И в африканском регионе, который мы курируем из Браззавиля, в который входят в основном страны к югу от Сахары и Алжир, у нас 127 600 случаев", - сказала Моэти на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

Моэти добавила, что десять из 54 стран в Африке являются двигателями эпидемии, так как на них приходится три четверти всех случаев.

"Пять стран насчитывают 71% всех смертей на континенте", - добавила Моэти.

Представительница ВОЗ подчеркнула, что африканские страны поздно вошли в пандемию, поэтому количество случаев заражения может увеличиться.

Сейчас организация также изучает ситуацию с заражениями в Африке, чтобы понять, влияет ли на распространение вируса температура, повышенная влажность или другие условия.

Напомним, что в Африке уже более 200 тысяч случаев коронавируса. На континенте зафиксировано более 5,5 тысяч смертей от COVID-19. При этом выздоровели уже более 90 тысяч человек.

Также в ВОЗ призвали не поддаваться иллюзии насчет COVID. Коронавирус не стал менее патогенным и "остается вирусом-убийцей" со множеством жертв по всему миру.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet