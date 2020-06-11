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В США массово оскверняют памятники Колумбу

Комментариев: 2
Вандалы в США считают, что первооткрыватель Америки Христофор Колумб символизирует расизм и геноцид.

В некоторых городах США участники массовых беспорядков снесли либо осквернили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

В городе Ричмонд штата Вирджиния попытались поджечь памятник Колумбу, а затем сбросили его при помощи веревок. Вандалы заявляют, что Колумб олицетворяет расизм.

В Бостоне, Массачусетс, толпа повредила памятник, отпилив голову статуи. Еще одну статую снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте.

 

 
 

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Теги: США, видео, вандализм, памятник, Христофор Колумб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vixerunt    11.06.2020, 17:00
Оценка:  +1
Vixerunt
пора вернуть плети и кандалы; опред. прослойка общества не понимает людских слов.
trgvm1    11.06.2020, 16:53
Оценка:  +1
trgvm1
чорномазіе твари
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