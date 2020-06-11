В США массово оскверняют памятники Колумбу
В некоторых городах США участники массовых беспорядков снесли либо осквернили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
В городе Ричмонд штата Вирджиния попытались поджечь памятник Колумбу, а затем сбросили его при помощи веревок. Вандалы заявляют, что Колумб олицетворяет расизм.
В Бостоне, Массачусетс, толпа повредила памятник, отпилив голову статуи. Еще одну статую снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте.
Demonstrators pulled down statues of Christopher Columbus in St. Paul, Minnesota, and Richmond, Virginia, and decapitated another in Boston, targeting monuments seen as symbols of white supremacy. https://t.co/E1YVJCElVR pic.twitter.com/kWNGzI4b9Y— The New York Times (@nytimes) June 11, 2020
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