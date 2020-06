В США массово оскверняют памятники Колумбу

В некоторых городах США участники массовых беспорядков снесли либо осквернили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

В городе Ричмонд штата Вирджиния попытались поджечь памятник Колумбу, а затем сбросили его при помощи веревок. Вандалы заявляют, что Колумб олицетворяет расизм.

В Бостоне, Массачусетс, толпа повредила памятник, отпилив голову статуи. Еще одну статую снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте.

