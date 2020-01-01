В Британии снимут памятник основателю скаутов

Местные активисты вспомнили, что Роберт Баден-Пауэлл в дневнике положительно отзывался о книге Майн Кампф.

Власти города Пул в графстве Дорсет планируют демонтировать памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу. Об этом в четверг, 11 июня, сообщило издание Sun.

Решение связано с тем, что при жизни он симпатизировал идеологии нацистов. Скульптуру хотят поместить на сохранение в полицию.

"Несмотря на то что мы славились созданием скаутского движения, мы также признаем, что есть некоторые аспекты жизни Роберта Баден-Пауэлла, которые считаются менее достойными памяти", — пояснил глава городского общественного совета Викки Слэйд.

По его словам, скауты графства Дорсет поддержали решение властей. Однако местные жители просят, чтобы власти провели массовый опрос перед тем, как демонтировать памятник.

Как сообщалось, активисты в городе Ричмонд, штат Виргиния, вечером во вторник, 9 июня, снесли памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. По словам участников протестов, идея снести статую не планировалась заранее и была спонтанной.

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