Полицейский мотоцикл на скорости врезался в такси
Сотрудник московского ГИБДД преследуя нарушителя на большой скорости столкнулся с автомобилем такси.
В Москве сотрудник ГИБДД на мотоцикле на большой скорости столкнулся с автомобилем такси. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Телеграм-канал Life Shot.
На кадрах ролика видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в такси.
Полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Во время ДТП инспектор преследовал нарушителя.
Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине ДТП забрало жизни трех людей.
Также Корреспондент писал, что под Борисполем авто влетело в фуру, двое погибших.
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