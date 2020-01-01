Полицейский мотоцикл на скорости врезался в такси

Сотрудник московского ГИБДД преследуя нарушителя на большой скорости столкнулся с автомобилем такси.

В Москве сотрудник ГИБДД на мотоцикле на большой скорости столкнулся с автомобилем такси. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Телеграм-канал Life Shot.

На кадрах ролика видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в такси.

Полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Во время ДТП инспектор преследовал нарушителя.

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