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Полицейский мотоцикл на скорости врезался в такси

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Сотрудник московского ГИБДД преследуя нарушителя на большой скорости столкнулся с автомобилем такси.

В Москве сотрудник ГИБДД на мотоцикле на большой скорости столкнулся с автомобилем такси. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Телеграм-канал Life Shot.

На кадрах ролика видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в такси.

Полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Во время ДТП инспектор преследовал нарушителя.

 

 
 

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Теги: Москва, ДТП, видео, мотоцикл, гибдд
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Источник: korrespondent.net

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