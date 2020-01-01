Amazon запретила копам использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon приняла решение о временном запрете для полиции США использовать ее технологию распознавания лиц. В компании надеются, что за это время будут разработаны правила использования системы, сообщается в блоге компании.
"Мы вводим годичный мораторий на использование полицией технологии распознавания лица от Amazon", - говорится в заявлении.
В компании выступают за ужесточение правил использования подобных систем и ждут от Конгресса США разработки новых норм контроля. Компания надеется, что правительство США в течение года сможет разработать такие правила.
В то же время Amazon позволяет использовать эту технологию организациям, которые занимаются поиском пропавших детей, помогают жертвам торговли людьми и воссоединению семей.
Перед этим компания IBM объявила о полном прекращении разработки технологий распознавания лица.
Такие решения обусловлены усилением давления на компании после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.
Технология распознавания лиц уже некоторое время подвергается критике. Исследования показывают, что большинство алгоритмов имеют большую вероятность неправильно идентифицировать лицо темнокожих людей и других представителей меньшинств, в отличие от белых людей.
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