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Amazon запретила копам использовать технологию распознавания лиц

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Запрет был введен на год в контексте протестов, охвативших США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
Полиции запретили использовать технологии распознавания лица от Amazon
Полиции запретили использовать технологии распознавания лица от Amazon
kolibri.press

Компания Amazon приняла решение о временном запрете для полиции США использовать ее технологию распознавания лиц. В компании надеются, что за это время будут разработаны правила использования системы, сообщается в блоге компании.

"Мы вводим годичный мораторий на использование полицией технологии распознавания лица от Amazon", - говорится в заявлении.

В компании выступают за ужесточение правил использования подобных систем и ждут от Конгресса США разработки новых норм контроля. Компания надеется, что правительство США в течение года сможет разработать такие правила.

В то же время Amazon позволяет использовать эту технологию организациям, которые занимаются поиском пропавших детей, помогают жертвам торговли людьми и воссоединению семей.

Перед этим компания IBM объявила о полном прекращении разработки технологий распознавания лица.

Такие решения обусловлены усилением давления на компании после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

Технология распознавания лиц уже некоторое время подвергается критике. Исследования показывают, что большинство алгоритмов имеют большую вероятность неправильно идентифицировать лицо темнокожих людей и других представителей меньшинств, в отличие от белых людей.

Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе грубого задержания полицией. 
 
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

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Теги: США, IT-технологии, Технологии, лица, полиция, Amazon
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Источник: korrespondent.net

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