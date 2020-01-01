Amazon запретила копам использовать технологию распознавания лиц

Запрет был введен на год в контексте протестов, охвативших США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Компания Amazon приняла решение о временном запрете для полиции США использовать ее технологию распознавания лиц. В компании надеются, что за это время будут разработаны правила использования системы, сообщается в блоге компании.

"Мы вводим годичный мораторий на использование полицией технологии распознавания лица от Amazon", - говорится в заявлении.

В компании выступают за ужесточение правил использования подобных систем и ждут от Конгресса США разработки новых норм контроля. Компания надеется, что правительство США в течение года сможет разработать такие правила.

В то же время Amazon позволяет использовать эту технологию организациям, которые занимаются поиском пропавших детей, помогают жертвам торговли людьми и воссоединению семей.

Перед этим компания IBM объявила о полном прекращении разработки технологий распознавания лица.

Такие решения обусловлены усилением давления на компании после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

Технология распознавания лиц уже некоторое время подвергается критике. Исследования показывают, что большинство алгоритмов имеют большую вероятность неправильно идентифицировать лицо темнокожих людей и других представителей меньшинств, в отличие от белых людей.

В ряде городов акции переросли в беспорядки , акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

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