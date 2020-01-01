Трамп разрешил санкции против судей трибунала в Гааге

Международный уголовный суд должен будет сначала получить согласие США на такое расследование.

Администрация США получила возможность вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда в Гааге. Соответствующий указ в четверг, 11 июня, подписал президент Дональд Трамп.

"Указ подписан для обеспечения защиты американских военнослужащих и национального суверенитета США", - заявила спикер Белого дома Кейли Макинэни.

Санкции будут вводиться в случае, если расследование возможных преступлений американских военных будет проводиться без согласия администрации США.

"Президент также разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей", - сказала Макинэни.

Ранее Международный уголовный суд решил провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе и военнослужащими США.

Как сообщалось, Трамп предупредил Всемирную организацию здравоохранения , что если за 30 дней она не выполнит требования официального Вашингтона, то США окончательно прекратят финансирование этой структуры и пересмотрят свое членство в ней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet