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Трамп разрешил санкции против судей трибунала в Гааге

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Международный уголовный суд должен будет сначала получить согласие США на такое расследование.
Трамп решил защитить военных США от возможной ответственности
Трамп решил защитить военных США от возможной ответственности
 
Администрация США получила возможность вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда в Гааге. Соответствующий указ в четверг, 11 июня, подписал президент Дональд Трамп.
 
 
"Указ подписан для обеспечения защиты американских военнослужащих и национального суверенитета США", - заявила спикер Белого дома Кейли Макинэни. 
 
Санкции будут вводиться в случае, если расследование возможных преступлений американских военных будет проводиться без согласия администрации США.
 
"Президент также разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей", - сказала Макинэни.
 
Ранее Международный уголовный суд решил провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе и военнослужащими США. 
 
Как сообщалось, Трамп предупредил Всемирную организацию здравоохранения, что если за 30 дней она не выполнит требования официального Вашингтона, то США окончательно прекратят финансирование этой структуры и пересмотрят свое членство в ней.

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Теги: преступления, США, суд, военные, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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