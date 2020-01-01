В США резко упало число просящих пособие по безработице

Неделей ранее число обращений американцев за пособием по безработице в США составляло 1,897 млн.

Безработица упала до минимума с начала пандемии Getty Images

В США количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, уменьшилось на 355 тысяч человек. Об этом говорится в отчете министерства труда США, пишет Интерфакс.

Таким образом, число обратившихся за пособием за указанный период составило 1,542 млн человек,

Это минимальный показатель с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,897 млн, а не 1,877 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,55 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 1,58 млн.

Между тем наряду с обычными заявлениями на пособие по безработице на прошлой неделе 705,6 тыс. обращений были поданы в рамках временной федеральной программы помощи, введенной после начала пандемии. Сорок два штата предоставили данные о подобных заявках, которые могут подавать люди, не имеющие права претендовать на стандартные пособия (например, самозанятые).

Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта составляет 44,2 млн. Недельный пик почти в 7 млн обращений был зафиксирован в последнюю неделю марта.

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