В МИД России оценили ход процесса по делу МН17

"В ходе своих выступлений голландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали", - заявила она.

Также Захарова утверждает, что "обвинение прямо указывает, что ЗРК Бук Вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии".

"И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что следствие обходит стороной вопрос об ответственности Киева в связи с незакрытием воздушного пространства в зоне боевых действий. "И, конечно, никуда не годится то, что по целому ряду рассматриваемых в суде эпизодов в качестве доказательной базы делались ссылки на данные, полученные непосредственно от СБУ - явно заинтересованной стороны", - добавила дипломат.



Она также подчеркнула, что Россия не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом в Гааге. РФ следит за ходом разбирательства с точки зрения соблюдения прав российских граждан, против которых выдвинуты обвинения.