В Польше разыскивают украинок, сбежавших из карантина
Представитель полиции города, где проживали женщины, назвал их действия "крайне безответственными".
В Польше полиция разыскивает трех украинок, которые несколько дней назад приехали на заработки и сбежали из принудительного карантина после того, как в одной из их сожительниц обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Dziennik.pl.
Розыском гражданок Украины занимается полиция Великопольского воеводства.
"Все они работали на одном из предприятий на территории Пшемент. Они оказались на карантине, поскольку в одной из лиц, которая жила вместе с этими женщинами, диагностирован коронавирус ", - заявил представитель полиции города Вольштын Войцех Адамчик.
Он назвал действия женщин "крайне безответственными", ведь они также могут быть инфицированными.
Представитель полиции отметил, что за нарушение условий карантина женщинам грозит от шести месяцев до восьми лет заключения.
Как сообщалось, недаавно в Польшу двумя самолетами прибыли 186 украинских заробитчан.
Отметим, что в начале июня поток заробитчан в Польшу вырос почти в три раза за месяц.
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