Похоронные бюро Швейцарии завалены ненужными гробами

Глядя на высокую смертность в соседней Италии, швейцарцы приготовились к худшему и запаслись гробами, которых им теперь хватит на несколько лет.

В некоторых похоронных бюро Швейцарии количество гробов в десять раз превышает норму из-за более низкой, чем ожидалось, смертности во время пандемии. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает The Local.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса произвели вдвое больше гробов, чем обычно.

"В разгар пандемии коронавируса швейцарские похоронные бюро пытались запастись гробами, чтобы подготовиться к всплеску смертей, когда вирус распространялся. Поскольку уровень летальности ниже, чем ожидалось, теперь они столкнулись с избытком, избавиться от которого удастся, возможно, лишь за годы", - говорится в публикации.

В марте похоронные бюро по всей стране заказывали гробы после того, как в соседней Италии произошел рост числа инфекций и смертности.

В то время как пандемия имела серьезные последствия для большей части Швейцарии, эффективное управление страной в период кризиса позволило избежать уровня заболеваемости и смертности, как в Италии.

Директор похоронного бюро Кевин Хугенин рассказал, что его компания заказала 400 гробов в начале пандемии, несмотря на то, что обычно на складе было только около 40.

В Швейцарии коронавирусом заразились более 30 000 человек, 1675 умерли.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии создали прозрачные медицинские маски. Они сделаны из уникального материала – органической биомассы.

Напомним, швейцарских работодателей обязали платить за жилье удаленных сотрудников.

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