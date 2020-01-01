В Швеции рекордный суточный прирост COVID-19

Общее число заразившихся достигло 48 300, а смертность во много раз выше на душу населения, чем в соседних северных странах.

В Швеции заявили о рекордных 1474 новых случаях заражения коронавирусом в сутки. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает Reuters.

Так, по последним данным, общее число заразившихся достигло 48 300, хотя агентство общественного здравоохранения заявило, что рост числа смертей замедляется.

В то же время прирост новых случаев заболевания "является прямым следствием увеличения числа обследований в регионах и выявление случаев заболевания с умеренными симптомами", заявила руководитель отдела микробиологии агентства Карин Тегмарк-Виселл.

"Это был медленный подъем, но теперь кажется, что эффект от увеличения тестирования становится очевидным", – сказала она.

Столкнувшись с растущей критикой со стороны оппозиции по поводу медленного увеличения тестирования, правительство на прошлой неделе пообещало выделить еще 5,9 миллиарда крон ($639 миллионов) на увеличение тестирования и расширения отслеживания контактов по всей стране.

Смертность в Швеции, вызванная COVID-19, постепенно снизилась с пиковых уровней в середине апреля, когда умирали до 100 человек в день; в начале июня средний показатель достиг 37 в день.

Агентство сообщило о 19 новых смертей в четверг, общая смертность возросла 4814 - во много раз выше на душу населения, чем в соседних северных странах, но ниже, чем в наиболее пострадавших частях Европы, включая Испанию, Великобританию и Италию.

В Швеции не считают отказ от карантина ошибкой

Ранее сообщалось, что Швеция изменила подход к тестированию. Власти приняли решение бесплатно тестировать на коронавирус всех, у кого выявлены симптомы заболевания.

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