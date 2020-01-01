В КНДР заявили, что отношения с США безнадежны

За два года после саммита в Сингапуре надежда на улучшение отношений Пхеньяна и Вашингтона сменилась отчаянием, подчеркнули в северокорейском МИД.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон считает, что на данный момент отношения США и КНДР достигли "точки отчаяния". Завление главы МИД 11 июня опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"После исторических переговоров на высшем уровне 12 июня (2018 года) между КНДР и США прошло два года. <...> Главным является то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, которая витала в воздухе два года назад и привлекала всеобщее внимание, теперь сменилась отчаянием, характеризующимся нарастающим ухудшением", - говорится в заявлении северокорейского дипломата.

По словам министра, "даже тонкий лучик оптимизма на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре".

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Сингапурский саммит не повлек каких-то конкретных шагов: Северная Корея ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а американская администрация недовольна отсутствием новых шагов Пхеньяна по ядерному разоружению.

Ранее в МИД КНДР заявили, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу . Переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.

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