В Праге разрисовали памятник Черчиллю

Неизвестные оставили на постаменте надписи "Был расистом" и "Жизни чернокожих имеют значение".

В центре Праги неизвестные осквернили постамент памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом 11 июня сообщил журналистам пресс-секретарь муниципальной полиции чешской столицы Ян Рыбанский.

Неизвестные облили постамент красной краской из аэрозольных баллончиков, оставив на нем надписи "Был расистом" и "Жизни чернокожих имеют значение".

Как отметил Рыбанский, "инцидент, скорее всего, связан с происходящими в США протестами против полицейского насилия и расизма". По его словам, будет начато расследование по факту порчи имущества.

Представители муниципалитета района Прага-3, где установлен памятник, характеризуют инцидент как акт вандализма.

Постамент памятника очистили от краски за счет муниципального бюджета.

Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. В ряде городов акции переросли в беспорядки , акты вандализма, поджоги и грабежи.

Демонстранты в Ричмонде снесли памятник Колумбу , а также президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису.

К акциям протеста подключились жители ряда крупнейших городов Европы.

Ранее памятник Черчиллю осквернили в Лондоне . Вандалы с помощью баллончика с краской зачеркнули его фамилию и оставили надпись "был расистом".

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