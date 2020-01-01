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В Праге разрисовали памятник Черчиллю

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Неизвестные оставили на постаменте надписи "Был расистом" и "Жизни чернокожих имеют значение".
 
В центре Праги неизвестные осквернили постамент памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом 11 июня сообщил журналистам пресс-секретарь муниципальной полиции чешской столицы Ян Рыбанский.
 
Неизвестные облили постамент красной краской из аэрозольных баллончиков, оставив на нем надписи "Был расистом" и "Жизни чернокожих имеют значение". 
 
Как отметил Рыбанский, "инцидент, скорее всего, связан с происходящими в США протестами против полицейского насилия и расизма". По его словам, будет начато расследование по факту порчи имущества.
 
Представители муниципалитета района Прага-3, где установлен памятник, характеризуют инцидент как акт вандализма.
 
Постамент памятника очистили от краски за счет муниципального бюджета.
 
 
Напомним, в США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. 
 
Демонстранты в Ричмонде снесли памятник Колумбу, а также президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису.
 
К акциям протеста подключились жители ряда крупнейших городов Европы.
 
Ранее памятник Черчиллю осквернили в Лондоне. Вандалы с помощью баллончика с краской зачеркнули его фамилию и оставили надпись "был расистом".

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Теги: протесты, Чехия, вандализм, расизм, вандалы, памятник, Прага
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Источник: korrespondent.net

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