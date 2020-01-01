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В МУС назвали санкции США "беспрецедентной атакой"

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Уголовный суд в Гааге отреагировал на возможные меры Вашингтона в отношении его сотрудников, расследующих военные преступления.
Зал судебных заседаний МУС в Гааге
Зал судебных заседаний МУС в Гааге
 
Санкции США в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) являются беспрецедентной атакой. Об этом 11 июня заявили в инстанции в ответ на объявленные Вашингтоном меры.
 
"МУС выражает глубокое разочарование в связи с объявлением со стороны правительства США о дальнейших угрозах и принудительных действиях, в том числе финансовых мерах, в отношении суда и его сотрудников. Это последняя в серии беспрецедентных атак на МУС, независимый международный судебный орган, так же, как и на систему международного уголовного правосудия Римского статута, которая отражает приверженность и сотрудничество 123 государств - участников МУС из всех регионов мира", - подчеркнули в судебном органе.
 
Ранее сообщалось, что 11 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил вводить экономические санкции против сотрудников МУС, расследующих военные преступления в Афганистане.
 
 
Напомним, прокурор Международного уголовного суда расследует предполагаемые военные преступления, совершенные в 2003-2014 годах в Афганистане, и возможную причастность к ним талибов, афганских властей, солдатов США и ЦРУ.
 
В марте текущего года МУС дал добро на проведение расследования.

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Теги: США, санкции, Международный уголовный суд
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Источник: korrespondent.net

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