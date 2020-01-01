В мире число случаев коронавируса приближается к 7,6 млн

Более 3,8 млн человек уже выздоровели, но еще столько же случаев до сих пор активны. Количество смертей почти достигло 424 тысяч.

В мире зафиксировали 7,6 миллионов случаев коронавируса Flipboard.com

В мире выявили 7 597 341 случаев COVID-19, из которых 3 841 537 человек выздоровели, а 423 844 - скончались. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в пятницу, 12 июня.

Накануне было зафиксировано 136 757 новых случаев коронавируса, а также 4 951 смерть от инфекции.

В США зафиксировано 2 089 701 случай, 116 034 человека погибли и 816 086 выздоровели.

В Бразилии 805 649 случаев заражения, из которых 41 058 летальных случаев и 396 692 случаев выздоровления.

В России 502 436 случаев COVID-19 и 6 532 смерти. В Индии 298 283 случая коронавируса и 8 501 летальный исход. В Великобритании 291 409 случаев инфицирования и 41 279 смертей.

Напомним, что в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Африке. Государства Африки поздно вошли в пандемию, поэтому в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Также сообщалось, что в Пекине выявили случай коронавируса впервые за почти два месяца. Заболел 52-летний местный житель. Он обратился в местную больницу с повышенной температурой, ознобом и слабостью.

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