Выборы в США. "Зачем нужно снова втягивать в это Украину?"

Президент Владимир Зеленский 1 июня в интервью по Skype британскому изданию The Telegraph жестко прокомментировал историю с записями разговоров, которые приписывают Байдену и Порошенко.

Казалось бы, история с теми записями ушла в прошлое. Но в США разворачивается предвыборная кампания, и потому уже списанное судами дело раз за разом поднимают на поверхность, пишет Вячеслав Радик в №8-10 Журнала Корреспондент. Комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената США под руководством близкого к Дональду Трампу сенатора Рона Джонсона проголосовал за истребование документов консалтинговой компании Blue Star Strategies в деле Burisma и Хантера Байдена, сына вероятного кандидата в президенты Джо Байдена. Со стороны все выглядит так, будто республиканцы банально используют Украину в своей предвыборной гонке, а украинским властям предстоит проделать нелегкую работу, чтобы сберечь американо-украинские отношения на прежнем уровне.

Еще в начале марта 2020 года, сразу после супервторника, который сделал Джо Байдена фаворитом демократических праймериз и вероятным соперником Трампа на осенних президентских выборах, сенатор-республиканец Джонсон заявил, что хочет летом опубликовать отчет о своем расследовании по украинской газовой компании Burisma Holdings и Хантеру Байдену. Вслед за этим сам Трамп отметил, что ждет этих материалов Джонсона, пообещав сделать тему Хантера и Украины «главной проблемой всей кампании Джо Байдена».

В конце мая Комитет Сената, где Джонсон главенствует, проголосовал республиканским большинством за то, чтобы направить повестку консалтинговой компании Blue Star Strategies, услугами которой пользовалась в свое время Burisma. Сейчас Джонсон под шумные протесты демократов хочет истребовать у Blue Star документы о работе Хантера Байдена в Украине, несмотря на то что гендиректор Blue Star Strategies Карен Трамонтана утверждает, что ее компания сотрудничает с Комитетом еще с декабря и уже письменно отвечала законодателям. Да это и неважно: ситуация выглядит так, будто ввиду отсутствия юридической почвы штаб Трампа через лояльного сенатора Джонсона использует дело Burisma для поддержания медийного фона накануне избирательной кампании.

Влиятельный сенатор-республиканец и в прошлом кандидат в президенты США Митт Ромни на днях заявил, что считает расследование Джонсона политически мотивированным. Но даже Ромни, похоже, не рискнул пойти против воли партии и не лично, а через доверенное лицо, проголосовал за истребование документов Blue Star. Накануне голосования Трамп во время закрытого обеда потребовал от республиканцев быть более «жесткими», а лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал партийцев «наплевать на протесты демократов», когда на кону «несправедливость по отношению к президенту», сообщила CNN.

В ЧУЖИХ ВЫБОРАХ ПОХМЕЛЬЕ

Американские СМИ вообще по этому поводу весьма прямолинейны. В материалах CNN говорится, что «Трамп и его союзники неоднократно выдвигали необоснованные и ложные заявления о том, что Байден и его сын действовали коррупционно в Украине». Даже прореспубликанский The Hillбезапелляционно пишет, что «Трамп и некоторые его союзники тиражируют дискредитирующий нарратив о том, что Джо Байден якобы пытался отстранить украинского прокурора Виктора Шокина ради защиты своего сына», при этом «нет никаких доказательств того, что кто-либо из Байденов нарушил закон, а о коррупции в офисе Шокина много говорили не только на международном уровне, но и в обеих партиях Конгресса».

Речь о том, что кроме предположений, которые не без помощи украинских партнеров старательно продуцирует личный адвокат Трампа Руди Джулиани, в США ни на Байденов, ни на Burisma ничего не опубликовано. Сенатор Джонсон даже был вынужден отменить допрос скандально известного экс-дипломата Андрея Телиженко в Комитете Сената, объяснив это тем, что в показаниях есть множество расхождений. Очень похоже, что Burisma стала той ниткой, с помощью которой Джулиани хочет сшить несвязанные лоскутки обвинений в адрес Байдена-старшего. Но за полтора года так ничего и не нашлось, а Трамп едва не подставился под импичмент, потребовав от Владимира Зеленского расследования в Украине.

Почему Джулиани так упорно копает под Байдена? В нашумевшей книге известного журналиста Боба Вудворда много внимания уделено тому, как американский президент «расстается» с ближайшими соратниками, заподозрив их в недостаточной лояльности и защите его имени. По утверждениям источников Вудворда, Джулиани не раз доставалось от Трампа во время кампании 2016 года, и сейчас провал «украинского дела» может означать для адвоката потерю места в ближайшем окружении президента. А это не только риск репутационных и денежных потерь, но и перспектива утратить столь нужную после всех скандалов высокую поддержку. Все это может оказаться для Джулиани и Джонсона достаточными мотивами, чтобы выложиться до конца, лишь бы помочь Трампу переизбраться. Для сенатора теперь это вопрос политического выживания.

Важно помнить, что параллельно с расследованием Джонсона сенатор Линдси Грэм ведет свое расследование возможного сговора между Трампом и русскими, а также вмешательства России в американские выборы. Демократы поговаривают, что процессом по Байденам и Burisma штаб Трампа пытается отодвинуть расследование Грэма на второй план, а Барак Обама ранее даже заявил, что это искусственная подмена российского вмешательства украинским. Кроме того, в американских СМИ вовсю гуляет информация о фактах нецелевого расходования средств из «коронавирусного госфонда» на предвыборные нужды действующего президента. Расследовать это дело тоже должен комитет Джонсона, однако он не спешит с ним. Такое расследование серьезно ударило бы по перспективам Трампа переизбраться, поэтому неудивительно, что Джонсон все усилия бросил на скандал с Байденами.

А ЧТО ЖЕ СО ВСЕМ ЭТИМ ДЕЛАТЬ УКРАИНЕ?

Ход процесса по Байденам и Burisma выглядит так, будто инициирован под выборы и утратит свою актуальность к концу года. Обозреватель NBC News Курт Барделласравнивает его со скандалом четырехлетней давности, когда республиканцы в Палате представителей устроили Хиллари Клинтон, сопернице Трампа, шельмование на слушаниях по трагедии в Бенгази (Ливия). Как только выборы закончились, о Бенгази и действиях Клинтон на посту госсекретаря все моментально забыли.

Если история повторится, в США это не вызовет каких-либо потрясений, для Штатов уже стало нормой копание в белье кандидатов перед выборами. А вот судьба Украины и американо-украинских отношений во многом будет зависеть от действий Киева в ближайшие полгода.

Лучшая и беспроигрышная стратегия сейчас — не вмешиваться. И аргументов для такой позиции у Киева достаточно.

Во-первых, есть четкое понимание и даже реальный опыт, что ставки «на победителя» могут вылезти боком. И дело не только в том, что Киев не умеет ставить. Ссора с одной из партий априори не может считаться победой для Украины, нуждающейся в поддержке как президента США, так и всего Конгресса — в двухпартийной поддержке.

Во-вторых, есть решение авторитетного Лондонского суда, который разбирал обширные доказательства исков против Burisma и счел обвинения безосновательными. Поэтому Европа сняла арест со счетов Николая Злочевского. После этого компания урегулировала налоговые вопросы с украинским правительством. То есть, по сути, расследование по Burisma уже было проведено во время британского судебного процесса, и оно не нашло каких-либо нарушений. А если это так, то рушится все обвинение Джулиани и его команды, которые утверждают, что якобы Хантер Байден помогал Burisma «решать» проблемы, связанные с коррупцией.

В-третьих, ни в одном из дел, которые были в Украине по Burisma, не упоминалось имя Хантера Байдена. Об этом неоднократно говорили генпрокуроры Юрий Луценко и Руслан Рябошапка. «Я не хочу, чтобы Украина снова стала субъектом президентских выборов в США. Хантер Байден не нарушал никаких украинских законов», — цитировал слова Луценко прореспубликанский The Hill. 4 июня, комментируя ситуацию для Reuters, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка повторно завил, что в ходе аудита старых уголовных дел не было обнаружено никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена: «Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты, связанные с предполагаемой причастностью Байдена. Они ответили, что ничего не нашли». Потому что все дела по Burisma касались времен президентства Виктора Януковича, а Байден-младший пришел в компанию в апреле 2014 года. И совершенно непонятно, что имеет в виду Шокин, который в интервью Джулиани рассказывал, что собирался расследовать дела Burisma и Хантера, за что и поплатился должностью. Как уже было сказано, имя Хантера не фигурирует в этих материалах, а Шокин в свое время передал их в НАБУ, поскольку не считал перспективными.

В-четвертых, отдав на растерзание американских сенаторов одного из крупнейших налогоплательщиков и газодобытчиков страны, Украина может потерять не только политически, но и финансово. Международный бизнес во многом завязан на репутации. В этом случае украинской власти стоило бы взять пример с Трампа, который отстаивает интересы крупных американских корпораций, не чураясь даже громких международных скандалов. Потому что речь о доходах американского бюджета, рабочих местах и благополучии американцев.

Кажется, президент Зеленский это понимает, поскольку на днях в интервью британской The Telegraph четко обозначил линии своей «американской» политики. «Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом», — заявил Зеленский, а The Telegraph 1 июня вынесла в заголовок даже больше — Зеленский призывает США не втягивать Украину в американские выборы.