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ООН выяснила, чьими ракетами обстреляли саудовские НПЗ

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Год спустя эксперты пришли к выводу, что надписи на фарси указывают на иранское происхождение ракет.
На НПЗ Хурайс упало 18 дронов и 7 ракет
На НПЗ Хурайс упало 18 дронов и 7 ракет
US government/Digital Globe via AP
 
Саудовские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты подверглись обстрелу ракетами иранского производства.  Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило информагентство Reuters  со ссылкой на доклад ООН.
 
 
Выводы сделаны исходя из анализа фрагментов ракет, упавших на саудовский аэропорт Абха, НПЗ Афив и на нефтяных месторождениях Абкайк и Хурайс. 
 
Конструкция ракет и беспилотников, а также надписи на фарси свидетельствуют об их иранском происхождении, подчеркивается в докладе ООН.
 
Как сообщалось, Саудовская Аравия 18 сентября 2019 г. предъявила обломки дронов и хвостовые части ракет, которые были использованы в ходе атак на нефтяные объекты королевства в ночь на 14 сентября.

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Теги: Иран, ООН, Саудовская Аравия, ракеты, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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