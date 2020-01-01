ООН выяснила, чьими ракетами обстреляли саудовские НПЗ
Год спустя эксперты пришли к выводу, что надписи на фарси указывают на иранское происхождение ракет.
Саудовские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты подверглись обстрелу ракетами иранского производства. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило информагентство Reuters со ссылкой на доклад ООН.
Выводы сделаны исходя из анализа фрагментов ракет, упавших на саудовский аэропорт Абха, НПЗ Афив и на нефтяных месторождениях Абкайк и Хурайс.
Конструкция ракет и беспилотников, а также надписи на фарси свидетельствуют об их иранском происхождении, подчеркивается в докладе ООН.
Как сообщалось, Саудовская Аравия 18 сентября 2019 г. предъявила обломки дронов и хвостовые части ракет, которые были использованы в ходе атак на нефтяные объекты королевства в ночь на 14 сентября.
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