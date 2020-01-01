Какой праздник 12 июня 2020: неожиданные факты и приметы

День красных роз и День гуляния с воздушным шариком, патент на противогаз и на складной швейцарский нож – об этих и других не менее интересных событиях расскажем в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний последний рабочий день, 12 июня, порадует самыми разнообразными праздниками, событиями, приметами и днями рождениями известных людей.

12 июня - 163-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 202 дня.

Какие праздники 12 июня

Всемирный день борьбы с детским трудом. Даже в XXI веке детский труд продолжают эксплуатировать. В этом плане безусловным лидером является Азия (где зафиксировано 153 миллиона малолетних работников). На втором месте - Африка (80), на третьем Латинская Америка (17). Несовершеннолетних привлекают к строительству, работе в сельской хозяйстве и нелегальных шахтах. Они нередко попадают в рабство и вовлекаются в проституцию.

День рождения противогаза. 12 июня 1849 года житель Луисвилля в графстве Джефферсон, штат Кентукки, Льюис Фектик Хаслетт получил патент на это изобретение. Устройство тогда называлось "Легочным протектором". Толчком для создания противогаза послужило применение немцами ядовитых газов против стран Антанты. Однако у самой Германии не было средств защиты. Если бы противники применили аналогичное оружие.

День гуляния с воздушным шариком

День гуляния с воздушным шариком. Facebook

Международный день шиитов. Шииты - направление ислама, которое преимущественно распространено в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане, а также в Йемене, Афганистане, Турции, Сирии, Пакистане, ОАЭ.

День влюбленных в Бразилии

День красных роз в США

День печенья с арахисовым маслом в США

День мира в Парагвае

День Хельсинки в Финляндии. Город Хельсинки был основан в 1550 году.

День Хельсинки. Twitter

День науки в Туркменистане

День демократии в Нигерии

День независимости Филиппин

День Лавинг в США. Эта памятная дата посвящена закрытию судебного процесса "Лавинг против Виргинии", в результате которого в США была установлена свобода смешанных браков. В 1924 году в штате Виргиния были законодательно запрещены смешанные браки. На основании этого запрета в 1958 году были арестованы супруги Лавинг - белый мужчина и чернокожая женщина афро-индейского происхождения, заключившие брак в округе Колумбия, но проживающие в Виргинии. Американский союз защиты гражданских свобод от имени супругов Лавинг подал иск с требованием снять обвинение, усмотрев в нем нарушение Четырнадцатой поправки к Конституции. 12 июня 1967 года Верховный суд США единогласно принял историческое решение: запрет смешанных браков в Виргинии и еще 15 штатах США был признан неконституционным.

День службы государственной защиты в Польше

День работника фондового рынка Украины

День России

Что произошло 12 июня

1664 - североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

Нью-Йорк. Facebook

1668 - в Лунде (Швеция) основан один из старейших университетов Европы.

1776 - Виргиния стала первым американским штатом, принявшим Декларацию о правах.

1815 - вследствие интриг банкира Натана Ротшильда, лондонская газета Морнинг Кроникл сообщила о победе Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения (Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций).

1849 - Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.

1897 - Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1920 - официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

Панамский канал. embassyofpanamainjapan.org

1963 - в Нью-Йорке прошла премьера фильма Клеопатра с Элизабет Тейлор в главной роли.

1966 - в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

1967 - Запущен космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.

1967 - Введена денежная единица Малайзии - ринггит.

1980 - УЕФА оштрафовала Английскую футбольную ассоциацию на восемь тысяч фунтов стерлингов за "хулиганское и опасное поведение английских болельщиков" во время открытия матча сборных Англии и Бельгии в Турине.

1990 - В СССР законом "О печати и других средствах массовой информации" отменена цензура[15].

1991 - Борис Ельцин избран Президентом РСФСР.

1991 - На референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу первоначального названия - Санкт-Петербург.

2009 - все телевизионные станции США переходят с аналоговой на цифровую трансляцию.

Кто родился 12 июня

1915 - Дэвид Рокфеллер, американский банкир, государственный деятель.

1929 - Анна Франк, еврейская девочка, узница нацистского концлагеря, автор знаменитого дневника.

1941 - Чик Кориа, американский джазовый пианист и композитор, обладатель 22 премий Грэмми.

1950 - Вячеслав Полунин, клоун, режиссер, актер.

1981 - Адриана Лима, бразильская супермодель.

Адриана Лима. YouTube

Какой сегодня праздник по церковному календарю

Церковь чтит память преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского. Святой жил в IV веке и был отшельником. Он предсказал гибель императора Валента в огне. После смерти правителя, преследовавшего христиан, преподобного Исаакия стали почитать как пророка.

Какой 12 июня народный праздник

День преподобного Исаакия Исповедника в народе называют Исаакий-змеевик. По поверью, сегодня все змеи выползают из своих нор и гнезд на поверхность земли, так что прогулки в лес и степь могут быть опасны.

Селяне считали, что это лучшая пора для посадки бобов, которые перед этим вымачивали в талой воде.

Приметы на Исаакий-змеевик:

Если утром трава будет сухой, вечером пойдет дождь

Если в этот день человека укусит змея, вылечиться будет очень трудно

Именины

Сегодня, 12 июня, наших поздравлений с именинами ждут: Гвидон, Исая, Исаакий, Иларион, Никанор, Яков.

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