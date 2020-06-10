Наводнение в Китае затронуло более 2 млн человек. Фоторепортаж
С начала июня в южных районах Китая продолжаются масштабные наводнения из-за сильных ливней.
Наводнение на юге Китая затронуло жизнь 2 млн 627 тысяч человек. Об этом сообщает СИНЬХУА Новости.
Были экстренно эвакуированы 228 тысяч человек, разрушено более 1,3 тыс домов. Экономический ущерб оценивается в 4,04 млрд юаней.
Начиная со 2 июня в Гуанси, Гуандуне и других районах Китая выпало от 100 до 300 мм осадков. Из-за мощных ливней уровень воды в 110 реках превысил критическую отметку.
Cмотрите фотогалерею: Наводнение в Китае затронуло более 2 млн человек. Фоторепортаж
Ранее сообщалось, что в Руанде из-за сильных дождей погибли 55 человек.
Также Корреспондент писал, что Британию в феврале накрыло беспрецедентное наводнение.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент