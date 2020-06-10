Наводнение в Китае затронуло более 2 млн человек. Фоторепортаж

С начала июня в южных районах Китая продолжаются масштабные наводнения из-за сильных ливней.

Наводнение на юге Китая затронуло жизнь 2 млн 627 тысяч человек. Об этом сообщает СИНЬХУА Новости.

Были экстренно эвакуированы 228 тысяч человек, разрушено более 1,3 тыс домов. Экономический ущерб оценивается в 4,04 млрд юаней.

Начиная со 2 июня в Гуанси, Гуандуне и других районах Китая выпало от 100 до 300 мм осадков. Из-за мощных ливней уровень воды в 110 реках превысил критическую отметку.

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