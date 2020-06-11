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В Кот-д'Ивуаре 10 военных погибли при нападении боевиков

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Силовики проводят зачистку территории, с целью поиска нападавших, отметили в минобороны Кот-д'Ивуара.
На месте нападения ведется расследование
На месте нападения ведется расследование

В Кот-д'Ивуаре не менее 10 солдат погибли во время нападения боевиков на армейский блокпост. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление минобороны страны.

"Нападение группы неустановленных вооруженных лиц на военный пост, расположенный между Кот-д'Ивуаром и Буркина-Фасо, произошло около 3 утра. По меньшей мере 10 солдат погибли, еще шестеро получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента ведется расследование, призванное установить происхождение и обстоятельства нападения.

"Принимаются немедленные меры, в том числе зачистка территории, с целью поиска боевиков", – заверили в оборонном ведомстве.

Также указано, что нападение произошло через несколько недель после совместной операции армий Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо на границе между двумя государствами, во время которой была ликвидирована база террористов.

Напомним, в конце мая в Буркина-Фасо 15 торговцев были убиты из засады вооруженными лицами в северной провинции Лорум.

Также сообщалось, что в Мали произошел взрыв, который унес жизни трех миротворцев ООН.

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Теги: Терроризм, террористы, Кот-д'Ивуар, погибли, Боевики, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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