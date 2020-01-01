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Франция расширит свою территорию

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Организация Объединенных Наций разрешила Франции расширить юрисдикцию на 151 тыс км2 в Индийском океане.
Водное пространство океана останется в международной собственности
Водное пространство океана останется в международной собственности
i.gorbachyowa
 
ООН 10 июня опубликовала рекомендации, позволяющие Франции увеличить свое пространство в Индийском океане на 151 323 км2. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило издание Euractiv.
 
 
Речь идет о площадях возле острова Реюньон и на южных и антарктических территориях.
 
Континентальный шельф Франции достигнет 730 тыс. км2, общая площадь вод, находящихся под суверенитетом (внутренние воды и территориальное море) или под французской юрисдикцией (исключительная экономическая зона) - 10,2 млн км2.
 
При этом Франция владеет правами только на грунт и недра морского дна, а не на воды над ними, которые остаются международным достоянием.
 
Как сообщалось, ранее Италия и Греция заключили историческое соглашение о морских границах. Они смогут заниматься разведкой и эксплуатацией ресурсов после делимитации морских зон.

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Теги: ООН, Франция, граница, территория, шельф
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Источник: korrespondent.net

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