Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Молдове после выхода из карантина начался всплеск коронавируса

Комментариев: 0
В Минздраве считают, что главной причиной стало безответственное поведение граждан после снятия ряда ограничительных мер.
Недельный прирост числа инфицированных в Молдове достиг 20%
Недельный прирост числа инфицированных в Молдове достиг 20%
 
Эпидемическая обстановка в Молдове ухудшилась после отмены карантина. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.
 
 
По его данным, на минувшей неделе в республике число заразившихся коронавирусом выросло на 20%, подтверждено 1 449 случаев. Кроме того, на 2% выросло количество летальных исходов.
 
По мнению Фуртунэ, главной причиной стало безответственное поведение граждан после снятия властями ряда ограничительных мер.
 
По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, с начала эпидемии в стране выявлено 10 727 заразившихся, из них выздоровели 6 229, умерли 382. 
 
В настоящее время в больницах и на дому лечатся 4 116 человек, из них 344 в тяжелом состоянии. При этом 1 847 заразившихся - медики.
 
Напомним, режим карантина в Молдове отменили с 1 июня. Большинство действовавших ограничений утратили силу, однако некоторые остались – несмотря на прекращение карантина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Молдова, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь