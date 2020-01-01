В Молдове после выхода из карантина начался всплеск коронавируса

В Минздраве считают, что главной причиной стало безответственное поведение граждан после снятия ряда ограничительных мер.

Эпидемическая обстановка в Молдове ухудшилась после отмены карантина. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

По его данным, на минувшей неделе в республике число заразившихся коронавирусом выросло на 20%, подтверждено 1 449 случаев. Кроме того, на 2% выросло количество летальных исходов.

По мнению Фуртунэ, главной причиной стало безответственное поведение граждан после снятия властями ряда ограничительных мер.

По данным министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, с начала эпидемии в стране выявлено 10 727 заразившихся, из них выздоровели 6 229, умерли 382.

В настоящее время в больницах и на дому лечатся 4 116 человек, из них 344 в тяжелом состоянии. При этом 1 847 заразившихся - медики.

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