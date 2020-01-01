Во Франции минимум жертв с начала пандемии

Количество положительных результатов тестирований во Франции за семь дней составляет лишь 1,4%.

Во Франции проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина

Во Франции за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 умерли 28 человек. Это минимальный показатель с начала пандемии 1 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на данные Национального агентства общественного здоровья в пятницу, 12 июня.

Указано, что за сутки во Франции выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зафиксирован 155 651 случай инфицирования; 11465 пациентов остаются в больницах, в частности, 903 – в реанимации. Умерли 29 346 человек.

Количество положительных результатов тестирований, проведенных за предыдущие семь дней, составляет лишь 1,4%.

Также сообщается, что во Франции до 21 июня проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина. В его рамках отменены ограничения на путешествия по территории страны.

В регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологического риска возобновляют работу кафе, бары и рестораны. Сейчас на территории метрополии "оранжевой" зоной остается только регион Парижа и вокруг столицы – в учреждения общественного питания там разрешено принимать клиентов только на летних террасах.

В стране возобновляется учебный процесс в большинстве образовательных заведений, кроме университетов, которые остаются на дистанционной форме обучения.

В "зеленых" зонах открываются музеи и театры (за исключением кинотеатров), парки, зоопарки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.

С соблюдением санитарных норм и социального дистанцирования разрешено проведение публичных религиозных и свадебных церемоний. Ношение защитных масок будет оставаться обязательным в общественном транспорте.

При этом остается ограничение до 10 человек на публичные собрания. А проведение массовых спортивных соревнований, собраний по количеству более 5 тыс. человек запрещено до 31 августа.

Ограничения на пересечение внутренних границ между Францией и соседними странами будут действовать до 15 июня.

Постепенный выход из карантина во Франции проходит в условиях введенного до 10 июля чрезвычайного санитарного положения.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил о "возвращении счастливых дней" во Францию. Возобновление работы кафе и ресторанов даст возможность французам снова обрести французский дух, считает глава государства.

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