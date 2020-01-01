Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Комментариев: 0
Где жена главы государства могла заразиться COVID, неизвестно, ведь она придерживалась правил карантина.
Зеленская находится на амбулаторном лечении
Зеленская находится на амбулаторном лечении
instagram.com/olenazelenska_official
 
Супруга президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, сообщает Офис президента в пятницу, 12 июня.
 
При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.
 
Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.
 
Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.
 
Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование.
 
Напомним, в начале апреля Зеленский прошел тест на коронавирус. Тогда результат был отрицательным.
 
А недавно Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом для успокоения украинцев.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: карантин, Владимир Зеленский, Коронавирус, Елена Зеленская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь