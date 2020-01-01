Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Где жена главы государства могла заразиться COVID, неизвестно, ведь она придерживалась правил карантина.

Супруга президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, сообщает Офис президента в пятницу, 12 июня.

При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Президент Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование.

А недавно Зеленский заявил , что хотел заразиться коронавирусом для успокоения украинцев.

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