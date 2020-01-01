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Ученые выявили новый симптом COVID-19

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Исследователи обнаружили симптомы, включая общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.
Ученые нашли в крови высокий уровень сахара
Ученые нашли в крови высокий уровень сахара
 
Специалисты Университета Ливерпуля выявили новый симптом, связанный с коронавирусом и заболеваниями поджелудочной железы. Исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.
 
 
Эксперты обнаружили группу пациентов с COVID-19, среди которых были в основном молодые мужчины с избыточным весом и ожирением. 
 
У заболевших нашли специфические симптомы, включая общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в кровотоке.
 
Отмечается, что позже у пациентов был диагностирован также острый панкреатит, хотя выявленные признаки не были характерны для типичного течения заболевания. 
 
Как отмечают авторы исследования, обращая внимание на данный показатель, медики смогут диагностировать панкреатит на ранних стадиях.
 
Напомним, ученым из США удалось выяснить, почему у зараженных коронавирусом людей присутствует симптом потери обоняния.
 
 

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Теги: ученые, исследования, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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