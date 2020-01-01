Франция запустила баллистическую ракету с атомной подлодки

Атомный подводный ракетоносец Ле Темерер провел успешный пуск баллистической стратегической ракеты М51.

ВМС Франции провели успешное испытание баллистической ракеты стратегического назначения с атомной подводной лодки в Атлантическом океане. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны в пятницу, 12 июня.

"Атомный подводный ракетоносец Ле Темерер провел успешный пуск баллистической стратегической ракеты М51. Это испытание показало высокий уровень наших технологий ради укрепления французского суверенитета", – заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Указано, что запуск был проведен в Северной Атлантике. Ракета не имела ядерной боеголовки.

M51 – новейшая французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках с дальностью полета до 9 тысяч километров. Предположительная дата принятия на вооружение – 2010 год.

В конце апреля сообщалось, что во Франции начались испытания атомной подлодки Сюффрен нового поколения Барракуда. Тогда субмарина совершила первое успешное погружение. Во Франции намерены построить шесть таких подлодок.

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