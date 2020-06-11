МВФ оценил, когда Украина преодолеет кризис

Рассчитывать на скачкообразный рост экономики не приходится из-за COVID-19 и ограниченной налоговой базы.

Кредиты МВФ и реформы не приведут к ускорению экономического роста, по мнению Фонда

Производительность украинской экономики не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд, сообщило в пятницу, 12 июня, информагентство Bloomberg.

На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться лишь постепенно в течение следующих лет до приблизительно 4%.

По оценке МВФ, риски из-за COVID-19 сохраняются, украинское правительство имеет ограниченную налоговую базу.

Как сообщалось, МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

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