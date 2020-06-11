Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ оценил, когда Украина преодолеет кризис

Комментариев: 0
Рассчитывать на скачкообразный рост экономики не приходится из-за COVID-19 и ограниченной налоговой базы.
Кредиты МВФ и реформы не приведут к ускорению экономического роста, по мнению Фонда
Кредиты МВФ и реформы не приведут к ускорению экономического роста, по мнению Фонда
 
Производительность украинской экономики не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд, сообщило в пятницу, 12 июня, информагентство Bloomberg.
 
 
На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться лишь постепенно в течение следующих лет до приблизительно 4%. 
 
По оценке МВФ, риски из-за COVID-19 сохраняются, украинское правительство имеет ограниченную налоговую базу.
 
Как сообщалось, МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВФ, ВВП, прогноз, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь