МВФ оценил, когда Украина преодолеет кризис
Рассчитывать на скачкообразный рост экономики не приходится из-за COVID-19 и ограниченной налоговой базы.
Производительность украинской экономики не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд, сообщило в пятницу, 12 июня, информагентство Bloomberg.
На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться лишь постепенно в течение следующих лет до приблизительно 4%.
По оценке МВФ, риски из-за COVID-19 сохраняются, украинское правительство имеет ограниченную налоговую базу.
Как сообщалось, МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%. Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.
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