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Британия официально отвергла продление переходного периода

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Великобритания не продлит переходный период. 1 января 2021 года страна вернет политическую и экономическую независимость.
Лондон не будет продлевать переходный период
Лондон не будет продлевать переходный период
 
Соединенное Королевство официально подтвердило, что не намерено продлевать переходный период в отношениях страны и Евросоюза в рамках Brexit. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции после встречи спецкомитета представителей ЕС и Великобритании.
 
"Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода", - сказал он.
 
Еще европейский чиновник добавил, что Евросоюз остается открытым к возможности пролонгации.
 
В то же время канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Соединенного Королевства Майкл Гоув заявил следующее:
 
"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", - сказал он.
 
Напомним, правительство Великобритании объявило о новом тарифном режиме после Brexit.
 
Еще сообщалось, что ЕС и Великобритания признали провал торговых переговоров.

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Теги: Британия, Евросоюз, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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