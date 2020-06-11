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Apple потратит на борьбу с расовым неравенством $100 млн

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В Apple расширят работу с теми компаниями, которые возглавляют темнокожие, а также увеличат количество бизнес-партнеров афроамериканцев.
Программу возглавит вице-президент Apple Лиза Джексон
Программу возглавит вице-президент Apple Лиза Джексон
Twitter

Американская корпорация Apple запускает программу, продвигающую идеи расового равенства и справедливости, расширяющую возможности для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании, экономике и уголовном правосудии. Об этом сообщил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

Кук добавил, что на новую инициативу компания намерена выделить 100 миллионов долларов.

Так, Apple планирует расширить работу с компаниями, которые возглавляют темнокожие и увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров.

Кроме того, компания намерена расширить сотрудничество с колледжами и университетами, где преимущественно учатся афроамериканские студенты, и принять дополнительные меры для увеличения числа представителей национальных меньшинств внутри самой корпорации.

Программу по расовому равенству и справедливости возглавит вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон.

Как сообщалось ранее, подругу Меган Маркл уволили из-за спора с темнокожей блогершей.

Также Korrespondent.net писал, что профессора отстранили от работы из-за отказа отменить экзамены темнокожим.

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Теги: Apple, чернокожие, программа, расизм, Раса
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Источник: korrespondent.net

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