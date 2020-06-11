Apple потратит на борьбу с расовым неравенством $100 млн
Американская корпорация Apple запускает программу, продвигающую идеи расового равенства и справедливости, расширяющую возможности для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании, экономике и уголовном правосудии. Об этом сообщил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.
Кук добавил, что на новую инициативу компания намерена выделить 100 миллионов долларов.
Так, Apple планирует расширить работу с компаниями, которые возглавляют темнокожие и увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров.
Кроме того, компания намерена расширить сотрудничество с колледжами и университетами, где преимущественно учатся афроамериканские студенты, и принять дополнительные меры для увеличения числа представителей национальных меньшинств внутри самой корпорации.
Программу по расовому равенству и справедливости возглавит вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон.
The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020
Как сообщалось ранее, подругу Меган Маркл уволили из-за спора с темнокожей блогершей.
Также Korrespondent.net писал, что профессора отстранили от работы из-за отказа отменить экзамены темнокожим.
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