Apple потратит на борьбу с расовым неравенством $100 млн

Американская корпорация Apple запускает программу, продвигающую идеи расового равенства и справедливости, расширяющую возможности для людей с цветом кожи, отличным от белого, в образовании, экономике и уголовном правосудии. Об этом сообщил глава компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

Кук добавил, что на новую инициативу компания намерена выделить 100 миллионов долларов.

Так, Apple планирует расширить работу с компаниями, которые возглавляют темнокожие и увеличить репрезентативность афроамериканцев среди бизнес-партнеров.

Кроме того, компания намерена расширить сотрудничество с колледжами и университетами, где преимущественно учатся афроамериканские студенты, и принять дополнительные меры для увеличения числа представителей национальных меньшинств внутри самой корпорации.

Программу по расовому равенству и справедливости возглавит вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp