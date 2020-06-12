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Опубликовано видео смертельного задержания еще одного афроамериканца

Комментариев: 2
В США журналисты вспомнили об еще одном случае гибели афроамериканца во время ареста, когда задерживаемый не мог дышать.

В штате Оклахома в 2019 году афроамериканец умер после ареста. Задержанный, как и Джордж Флойд, говорил полицейским, что не может дышать. Видео из нагрудных камер полиции опубликовало издание NBC News.

Инцидент произошел в мае 2019 года. После сообщения о мужчине с пистолетом полиция прибыла на место. Подозреваемый 42-летний афроамериканец Деррик Скотт попытался убежать, но его повалили на землю. В кармане у него нашли пистолет.

Скотт несколько раз во время ареста говорил, что не может дышать и просил лекарство. Через некоторое время он потерял сознание, был доставлен в больницу и там умер.

 

Напомним, по США прокатилась волна протестов из-за гибели в Миннеаполисе 27 мая афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
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Теги: США, смерть, видео, арест
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    12.06.2020, 17:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Может у нигера просто проблемы со здоровьем. Получается, что перед задержанием нужно провести медосмотр? Или достаточно попросить справку от семейного врача? А если вооруженный нигер к врачам принципиально не ходит? Получается что таких и задерживать нельзя.
Евроскептик    12.06.2020, 17:39
Оценка:  +1
Евроскептик
А белых никогда так не задерживали?Может их сразу стреляли?!
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