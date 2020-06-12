Опубликовано видео смертельного задержания еще одного афроамериканца

В США журналисты вспомнили об еще одном случае гибели афроамериканца во время ареста, когда задерживаемый не мог дышать.

В штате Оклахома в 2019 году афроамериканец умер после ареста. Задержанный, как и Джордж Флойд, говорил полицейским, что не может дышать. Видео из нагрудных камер полиции опубликовало издание NBC News.

Инцидент произошел в мае 2019 года. После сообщения о мужчине с пистолетом полиция прибыла на место. Подозреваемый 42-летний афроамериканец Деррик Скотт попытался убежать, но его повалили на землю. В кармане у него нашли пистолет.

Скотт несколько раз во время ареста говорил, что не может дышать и просил лекарство. Через некоторое время он потерял сознание, был доставлен в больницу и там умер.