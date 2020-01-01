В Грузии заявили, что не будут портить отношений с Киевом из-за Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии прокомментировали вызов украинского посла после заявлений Саакашвили.

Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за экс-президента, председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, сообщает в пятницу, 12 июня, Грузия Online.

Такое заявление Залкалиани сделал журналистам, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинский МИД.

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", - сказал Залкалиани.

Напомним, накануне посла Украины в Грузии вызвали в МИД страны после того, как Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года. Он также заявил, что "не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет "на передовой".

После встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины, не является официальным представителем Киева.

"Даже если бы он не занимал какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", - добавил глава МИД Грузии.

После того, как президент Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ, Грузия отозвала своего посла из Киева Теймураза Шарашенидзе .

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