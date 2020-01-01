Иран попросил Францию помочь с "черными ящиками" самолета МАУ

Организация гражданской авиации Ирана обратилась с запросом к Бюро по расследованию авиакатастроф Франции.

Иран запросил помощь у Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции в расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета Boeing компании МАУ. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархада Парвареша.

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом к BEA о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других имеющих отношение к вопросу стран и ИКАО, если у BEA есть такая возможность", – сказал Парвареш.

При этом, как сообщает агентство, в BEA заявили, что не получали формального запроса из Тегерана и продолжают обсуждать возможность своего участия в расшифровке "черных ящиков" с Ираном, Канадой и Украиной.

Ранее сообщалось, что Иран готов передать "черные ящики" самолета МАУ Франции, как только это одобрят другие страны, задействованные в расследовании.

В свою очередь Украина заявляла, что когда получит "черные ящики" самолета МАУ, то она отправит их на расшифровку во Францию. Это связано с тем, что Киев не имеет авторизованного компанией Boeing оборудования.

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