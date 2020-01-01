В Польше арестовали украинцев за подпольное производство сигарет
Полиция изъяла более четырех тонн табака, почти 15 тысяч штук готовых сигарет и оптовое количество товара.
В Польше арестовали четверо граждан Украины за незаконное производство сигарет. Об этом сообщили в Национальной прокуратуре и Центральном следственном бюро полиции страны.
Отмечается, что украинцев арестовали на "горячем" при изготовлении сигарет в Великопольском воеводстве на прошлой неделе.
Задержанные работали на незаконной табачной фабрике, которая изготовляла около 2 тысяч сигарет в минуту. Во время операции были изъяты более 4 тонн табака, почти 15 тысяч штук готовых сигарет и оптовое количество товара для изготовления сигарет.
Предполагается, что нарушители несколько месяцев продавали в Польше незаконно произведенные сигареты.
По этому же делу в других местах была задержаны семеро поляков. Всем задержанным предъявили обвинение в незаконном изготовлении табачных изделий, а девятерых из них взяли под временный арест.
Ранее в Польше задержали 22 граждан Украины за незаконное изготовление сигарет. При обыске полиция изъяла более 640 тысяч готовых сигарет.
Еще сообщалось, что на юге Польши правоохранители разоблачили завод по нелегальному изготовлению сигарет, на котором работали украинцы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент