В Польше арестовали украинцев за подпольное производство сигарет

Полиция изъяла более четырех тонн табака, почти 15 тысяч штук готовых сигарет и оптовое количество товара.

В Польше арестовали четверо граждан Украины за незаконное производство сигарет. Об этом сообщили в Национальной прокуратуре и Центральном следственном бюро полиции страны.

Отмечается, что украинцев арестовали на "горячем" при изготовлении сигарет в Великопольском воеводстве на прошлой неделе.

Задержанные работали на незаконной табачной фабрике, которая изготовляла около 2 тысяч сигарет в минуту. Во время операции были изъяты более 4 тонн табака, почти 15 тысяч штук готовых сигарет и оптовое количество товара для изготовления сигарет.

Предполагается, что нарушители несколько месяцев продавали в Польше незаконно произведенные сигареты.

По этому же делу в других местах была задержаны семеро поляков. Всем задержанным предъявили обвинение в незаконном изготовлении табачных изделий, а девятерых из них взяли под временный арест.

Ранее в Польше задержали 22 граждан Украины за незаконное изготовление сигарет. При обыске полиция изъяла более 640 тысяч готовых сигарет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet