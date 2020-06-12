В НАТО поздравили Украину с повышением статуса

Это решение признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к укреплению сотрудничества.

Украина давно заслужила повышенный статус, полагают в НАТО korrespondent.net

Присоединение Украины к программе расширенных возможностей НАТО поможет поддержать и углубить сотрудничество Украины с этим военным блоком. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило издание Европейская правда со ссылкой на посты дипломатов в соцсетях.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил мнение, что получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО принесет взаимную выгоду как Альянсу, так и украинскому народу. "Поздравляем Украину", - отметил он.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает присвоение Украине статуса еще одним шагом в евроатлантической интеграции. "Мы также очень благодарны Украине за ее вклад в миссии Альянса", - подчеркнул он.

По мнению миссии США при НАТО, это решение признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничеству между НАТО и Украиной.

"Мы приветствуем решение союзников по НАТО предоставить Украине статус партнера расширенных возможностей", - заявили в миссии США при НАТО.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Великобритания сохраняет твердую приверженность безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Я приветствую сегодняшнее присвоение статуса партнера расширенных возможностей НАТО Украине - это укрепляет тесные отношения между НАТО и Украиной", - отметил он.

Как сообщалось, Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО . Данный статус предполагает углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

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