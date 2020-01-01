Война с памятниками. Зачем в мире рушат монументы

Во многих странах "жертвами" антирасистских протестов становятся памятники историческим личностям, которых постфактум обвиняют в расизме.

Антирасистское движение Black Lives Matter, толчок которому дали протесты в США, охватило весь мир. Акции проходят в разных странах. Решили протестующие бороться и с памятниками исторических личностей, которых они считают причастными к работорговле либо винят в расизме.

Среди них оказались премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и испанский мореплаватель Христофор Колумб, открывший Америку.

Корреспондент.net разбирался в войне с памятниками.

США против Колумба

У современных американцев с Колумбом тяжелые отношения. Традиционно в США во второй понедельник октября отмечают День Колумба — в честь его прибытия в Америку. Колонизация Америки европейцами сопровождалась истреблением коренного населения ,поэтому США набирает силу движение, сторонники которого отказываются отмечать День Колумба. В ряде штатов во второй понедельник октября празднуют День коренных жителей Америки.

Еще задолго до нынешних протестов, в октябре 2019 года, в Провиденсе (штат Род-Айленд) 14 октября осквернили памятник мореплавотелю. Его облили красной краской, а на постамент установили табличку с надписью “Хватит праздновать геноцид”.

Неудивительно, что досталось Колумбу и в ходе новых антирасисистских выступлений. Так, в городе Ричмонд (штат Вирджиния) протестующие против расизма повалили статую Колумба в местном парке и сбросили ее в воду. “Мы должны начать с того, с чего все началось. Мы должны начать с людей, которые стояли первыми (з колонизаторов) на этой земле”, — заявил один из протестующих.

Перед тем, как утопить памятник, демонстранты расписали статую и ее постамент обвинительными слоганами (в частности Колумба назвали олицетворением геноцида). С помощью веревок статую повалили наземь, подожгли вместе с флагом США, а затем сбросили в озеро Берд-Парк.

Второй памятник Колумбу пострадал в американском Бостоне — неизвестные обезглавили его ночью. Позже полиция нашла голову статуи неподалеку.

EPA Памятник Колумбу в Бостоне

На этом фоне власти города Камден (штат Нью-Джерси) сами демонтировали памятник первооткрывателю в городском парке.

Британия

В Лондоне протестующие 7 июня сделали надпись “Был расистом” на памятнике Уинстону Черчиллю, экс-премьер-министру Великобритании. К скульптуре также прикрепили табличку с лозунгом движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение).

EPA Памятник Уинстону Черчиллю

Черчиллю припомнили его неоднозначные высказывания о расовом превосходстве европейцев. В 1937 году, давая показания Королевской комиссии по Палестине, Черчилль сказал: “Я, к примеру, не признаю, что большой ущерб нанесен краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии. Я не признаю, что этим людям нанесен ущерб тем, что более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса — назовем это так — пришла и заняла их место”.

Уже на следующий день памятник Черчиллю в Лондоне взялись очищать волонтеры, а затем и специальные службы. Скульптуру взяли под охрану.

EPA Черчилля быстро отмыли

В Бристоле участники акции против расизма сбросили в реку памятник Эдварду Колстону. В XVII веке Эдвард Колстон разбогател на работорговле и пожертвовал состояние на благотворительность. На средства Колстона были построены школы, богадельни, больницы и церкви, в том числе в родном для него Бристоле. Многие основанные Колстоном благотворительные организации существуют до сих пор. Памятник, который сбросили протестующие, был установлен в 1895 году.

Мэр Бристоля Марвин Риз заявил, что у него “нет чувства утраты” из-за сноса памятника, так как статуя работорговца в центре города, по его мнению, была “оскорблением”. Однако, добавил Риз, памятник вынут из реки и, скорее всего, перенесут в городской музей. Полиция, тем не менее, расследует инцидент и собирается привлечь участников сноса статуи к ответственности.

Бельгия

В Бельгии от протестующих против расовой дискриминации досталось барельефам памятникам королю Леопольду II. Его обвиняют в расизме — в конце 19 века он сделал Конго колонией Бельгии, причем проводил чрезвычайно жестокую колониальную политику в отношении жителей Конго.

Пострадала и конная скульптура короля неподалеку от королевского дворца в Брюсселе — статую облили красной краской, а на груди написали слово Pardon (Прошу прощения).