У погибшего врача из Уханя, предостерегавшего мир об опасности, родился сын

Род Вэньляна, “мученика” по утверждению тех самых китайских властей, которые в декабре пытались заставить его молчать, продолжился.

Ли Вэньлян стал отцом уже после смерти South China Morning Post

Ли Вэньлян, врач из Уханя, который одним из первых пытался предупредить Китай о начинающейся эпидемии коронавируса, стал отцом. Однако увидеть сына ему уже не удастся. Ли скончался в феврале 2020 года от COVID-19, оставив свою жену, по ее словам, с “последним подарком”. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщило агентство Пэнпай.

О радостном событии женщина, еще недавно хоронившая мужа, сообщила в своем аккаунте в соцсети WeChat:

“Муж, ты видишь это там, в раю? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет”, - написала она.

Напомним, врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoVв Китае, умер в ночь на пятницу, 7 февраля, (вечер четверга по киевскому времени) от пневмонии. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Ухань.

Ранее Вэньлян одним из первых в соцсети предупредил о распространении нового коронавируса.

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