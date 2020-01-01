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У погибшего врача из Уханя, предостерегавшего мир об опасности, родился сын

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Род Вэньляна, “мученика” по утверждению тех самых китайских властей, которые в декабре пытались заставить его молчать, продолжился.
Ли Вэньлян стал отцом уже после смерти
Ли Вэньлян стал отцом уже после смерти
South China Morning Post

Ли Вэньлян, врач из Уханя, который одним из первых пытался предупредить Китай о начинающейся эпидемии коронавируса, стал отцом. Однако увидеть сына ему уже не удастся. Ли скончался в феврале 2020 года от COVID-19, оставив свою жену, по ее словам, с “последним подарком”. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщило агентство Пэнпай.

О радостном событии женщина, еще недавно хоронившая мужа, сообщила в своем аккаунте в соцсети WeChat:

“Муж, ты видишь это там, в раю? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет”, - написала она.

Напомним, врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoVв Китае, умер в ночь на пятницу, 7 февраля, (вечер четверга по киевскому времени) от пневмонии. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Ухань.

Ранее Вэньлян одним из первых в соцсети предупредил о распространении нового коронавируса.

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Теги: смерть, Китай, ребенок, рождение, врач, КНР, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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